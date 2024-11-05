واشنطن بوست: هاريس تتقدم في 4 من الولايات الـ7 المتأرجحة

وكالات

أظهر مؤشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لمتوسط الاستطلاعات، اليوم الاثنين، تقدم المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في 4 من الولايات السبع المتأرجحة.

وأشار المؤشر إلى تقدم هاريس في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وويسكنسون وميشيجان.

وقبل وقت قليل، أنهت ولاية ميشيجان أول تصويت مبكر في تاريخها، وقالت سلطات الولاية إن نحو 3 ملايين و200 ألف ناخب شاركوا في التصويت المبكر الذي انتهى مساء أمس الأحد، بنسبة اقتربت من 44% من إجمالي الناخبين المسجلين في الولاية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، يعد هذا التصويت المبكر هو الأول من نوعه الذي تُجريه ميشيغان في تاريخها بعد تعديل قوانين الانتخابات عام 2022، بغية السماح للناخبين بالتصويت المبكر لمدة 9 أيام تسبق يوم الانتخاب المقرر غداً الثلاثاء.

وشارك نحو مليون و200 ألف ناخب حضروا شخصياً للتصويت في مراكز الاقتراع المنتشرة في مقاطعات الولاية، بينما صوّتت النسبة الأكبر عبر البريد. وكانت الولاية سجلت أكثر من 2.4 مليون طلب لتلقي بطاقات الاقتراع عبر البريد. وصوّت نحو 175 ألف ناخب في مقاطعة “وأين” المعروفة، بنسبة تجاوزت 81% من إجمالي الناخبين المسجلين فيها.

وفي عموم الولايات المتحدة، شارك في التصويت المبكر أكثر من 79 مليون ناخب، وفقا لآخر تحديثات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، وهو ما يعادل نصف عدد من صوتوا إجمالاً في انتخابات 2020 (160 مليون صوت).

وأشار المختبر إلى أنه وفقًا لآخر تحديث تم مساء اليوم الإثنين 4 نوفمبر، فقد بلغ إجمالي الأصوات المبكرة في عموم الولايات المتحدة بلغ 79,648,949، وبلغ عدد من حضروا شخصياً للتصويت في مراكز الاقتراع 43,477,005 ناخب، بينما بلغ عدد من صوتوا عبر بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد 36,171,944 ناخب، من إجمالي 66,535,660 شخص طلبوا بطاقات الاقتراع عبر البريد

وبالنسبة للتصويت الحزبي أشار المختبر إلى أن عدد من صوتوا من الديمقراطيين بلغ 15,067,102 ناخب بنسبة 37.9%، فيما بلغ عدد من صوتوا من الجمهوريين 14,277,297 ناخب بنسبة 35.9%، بينما بلغ عدد من صوتوا من خارج الحزبين 10,392,815 بنسبة 26.2%.

وبالنسبة لعدد الأصوات حسب العمر فقد تصدرت الفئة من 41 إلى 65 عامًا بنسبة 39.1%، تلتها فئة أكثر من 65 عامًا بنسبة 35.6%، ثم فئة من 26 إلى 40 عامًا بنسبة 16.9%، وأخيرًا فئة من 18 إلى 25 عامًا بنسبة 8.3%.

وبالنسبة لعدد الأصوات حسب الجنس فقد تفوقت المرأة الأمريكية بإجمالي 9,060,548 بما يعادل 54.0% من إجمالي الأصوات، فيما بلغ عدد من صوتوا مبكرًا من الرجال 7,314,559 بنسبة 43.6%.