وزير إسرائيلي: نتنياهو يخشى أن تُقيله المحكمة العليا إذا استهدف المستشارة القضائية

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستعجل إقالة المستشارة القضائية للحكومة رغم تحديها للائتلاف.

وأكد الوزير الإسرائيلي، أن نتنياهو يخشى أن تقيله المحكمة العليا إذا استهدف المستشارة القضائية.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة للمستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك، إنه "منذ بداية الحرب نشهد طوفانا من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة".

وطالب نتنياهو بفتح تحقيق فوري في التسريبات بشكل عام ولا سيما التسريبات التي لم يتم التحقيق فيها، مؤكدا أنه لم يتم فعل أي شيء لوقف التسريبات من اجتماعات مجلس الوزراء ونقاشات مجلس الحرب.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، إنه تم تسريب إشاعات عن محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي والأمن الانقلاب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لردع التحقيق في التسريبات.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن هدف بدء التحقيق في قضية التسريبات هو وقف تسريب معلومات خطيرة خلال الحرب، لافتة إلى أن معتقلين على خلفية التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب والحفاظ على الأسرار الأمنية.