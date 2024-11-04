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هآرتس: الوثائق الأمنية الإسرائيلية المسربة تم التلاعب بها

04:48 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه يوجد تقديرات بأن المعلومات المسربة من الوثائق الأمنية الإسرائيلية تم التلاعب بها لتشويه بعض التفاصيل للتأثير في موقف الرأي العام بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن خطورة قضية التسريبات تكمن في استخدام معلومات حساسة للنظام الأمني ما قد يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.

وتم القبض على عدد من موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينهم متحدث سابق باسمه، بعد تسريب وثائق أمنية هامة عرضت أهداف الحرب الإسرائيلية للخطر.

الوثائق الأمنية الإسرائيلية إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
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