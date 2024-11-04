إيران تعدم مواطنا يهوديا أدين بقتل شخص آخر إثر نزاع شخصي

طهران- (د ب أ)

أفادت تقارير أن إيران أعدمت، اليوم الاثنين، مواطنا يهوديا أدين بقتل شخص آخر في 2022 إثر نزاع شخصي.

وتمثل هذه حالة نادرة لإعدام عضو من أقلية دينية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقال موقع ميزان أونلاين. أي آر التابع للسلطة القضائية الإيرانية إن أرفين قهرماني البالغ من العمر 23 عاما تم إعدامه بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد عقوبة الإعدام التي صدرت بحقه في القضية في وقت سابق من العام الماضي.

ونقل التقرير الذي نشره الموقع عن حميد رضا كريمي، المدعي العام في مدينة كرمنشاه الواقعة غربي إيران، قوله إن المحكمة ومحاميي الشخص المدان وأقاربه فشلوا في إقناع أسرة الضحية بالتخلى عن القصاص والعفو فعليا عن قاتله.