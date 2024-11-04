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إيران: مقتل قائد بالحرس الثوري وطيار في حادث تحطم طائرة خفيفة

10:21 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

إيران

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طهران- (د ب أ)

أعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، "استشهاد قائد وطيار إثر تعرض طائرتهما لحادث أثناء القيام بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية الجنوبية الشرقية".

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن بيان صادر عن العلاقات العامة لمقر "القدس" ما أوردته اليوم الاثنين عن "تعرض طائرة جايرو بلن الخفيفة للغاية تابعة للقوة البرية لحرس الثورة، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية الجنوبية الشرقية".

وأوضح البيان: "أن قائد لواء نينوى بمحافظة جلستان العميد حميد مازندراني وقائد طائرة جايرو بلن، حميد جندقي استشهدا إثر وقوع هذا الحادث".

إيران طهران الحرس الثوري طائرة
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