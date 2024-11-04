اليابان.. إغلاق مفاعل نووي أُعيد تشغيله بعد 13 عامًا من كارثة فوكوشيما

طوكيو - (أ ب)

أُغلق اليوم الاثنين مفاعل نووي ياباني كان قد أعيد تشغيله الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 13 عاما من الزلزال المدمر والتسونامي الذي أعقبه عام 2011، الذي ألحق أضرارا شديدة بمحطة فوكوشيما النووية القريبة، مرة أخرى بسبب مشكلة في المعدات، وفقا لمشغل المفاعل.

كان قد تم إعادة تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناجاوا النووية على الساحل الشمالي لليابان في 29 أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطاقة في أوائل نوفمبر الجاري.

ولكن تم إغلاق المفاعل مرة أخرى بعد خمسة أيام من إعادة تشغيله بسبب خلل حدث يوم الأحد في جهاز يتعلق ببيانات النيوترونات داخل المفاعل، بحسب ما ذكرته شركة توهوكو للطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة إن المفاعل كان يعمل بشكل طبيعي ولم يحدث أي تسرب إشعاعي إلى البيئة، وأضافت أنها قررت إغلاقه لإعادة فحص المعدات لمعالجة مخاوف سلامة السكان، ولم يحدد موعد جديد لإعادة التشغيل.