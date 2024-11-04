إعلان

اليابان.. إغلاق مفاعل نووي أُعيد تشغيله بعد 13 عامًا من كارثة فوكوشيما

08:45 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

مفاعل نووي ياباني- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طوكيو - (أ ب)

أُغلق اليوم الاثنين مفاعل نووي ياباني كان قد أعيد تشغيله الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 13 عاما من الزلزال المدمر والتسونامي الذي أعقبه عام 2011، الذي ألحق أضرارا شديدة بمحطة فوكوشيما النووية القريبة، مرة أخرى بسبب مشكلة في المعدات، وفقا لمشغل المفاعل.

كان قد تم إعادة تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناجاوا النووية على الساحل الشمالي لليابان في 29 أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطاقة في أوائل نوفمبر الجاري.

ولكن تم إغلاق المفاعل مرة أخرى بعد خمسة أيام من إعادة تشغيله بسبب خلل حدث يوم الأحد في جهاز يتعلق ببيانات النيوترونات داخل المفاعل، بحسب ما ذكرته شركة توهوكو للطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة إن المفاعل كان يعمل بشكل طبيعي ولم يحدث أي تسرب إشعاعي إلى البيئة، وأضافت أنها قررت إغلاقه لإعادة فحص المعدات لمعالجة مخاوف سلامة السكان، ولم يحدد موعد جديد لإعادة التشغيل.

مفاعل نووي ياباني اليابان الزلزال المدمر إغلاق مفاعل نووي إغلاق مفاعل نووي ياباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
والد أسير في غزة: نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تطبق من الشهر الجاري.. الحكومة تقرر زيادة أسعار بيع غاز المنزل