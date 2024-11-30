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الأسد والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيًا التطورات الأخيرة في سوريا

11:49 م السبت 30 نوفمبر 2024

الأسد والرئيس الإماراتي

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دمشق - (د ب أ)

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعدداً من الملفات الإقليمية.

وقال بيان رئاسي سوري مساء اليوم السبت إن "الرئيس الأسد شدد خلال الاتصال على أن سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال على وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

بشار الأسد سوريا الرئيس السوري الشيخ محمد بن زايد الإرهاب دمشق
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