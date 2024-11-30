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الرئيس الفنزويلي: سنسير يومًا ما في شوارع القدس منتصرين

07:41 م السبت 30 نوفمبر 2024

نيكولاس مادورو

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وكالات

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في كلمته خلال المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين، على أن القضية الفلسطينية واحدة من بين أكثر القضايا الإنسانية الحقيقية والصائبة في العالم.

وشدد مادورو، خلال المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفنزويلية كاراكاس، على أن بلاده ستستمر في دعم القضية الفلسطينية بكافة السبل.

وقال مادورو: "إذا نظرتم لأسباب النضال منذ القرن الماضي بهدف خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية"، مؤكدا أن فنزويلا مصممة على مواصلة دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقبلية.

وحذر الرئيس الفنزويلي في كلمته، العالمين العربي والإسلامي من دبلوماسية الخداع؛ إذ تتبعها الصواريخ، وفق قوله.

وأضاف مادورو: "إن فنزويلا بكاملها هي فلسطين.. سيأتي يوم نرى فيه أنفسنا نسير في شوارع القدس منتصرين".

وفي أكتوبر الماضي، شدد مادورو على حتمية تحرير فلسطيني، قائلا إن بلاده ستقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تتركه وحيدا في نضاله من أجل قضيته العادلة.

وناشد الرئيس الفنزويلي، المجتمع الدولي بالدعوة إلى وقف الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، مطالبا بعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية.

نيكولاس مادورو فنزويلا القدس المحتلة فلسطين
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