الأمم المتحدة: الأعمال العدائية لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في غزة

نيويورك- (د ب أ)

قال مسؤولو الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في قطاع غزة، خاصة المدنيين الذين يحاولون النجاة من الحصار الإسرائيلي في الشمال.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، أجبر النقص الحاد في غاز الطهي العائلات على الاعتماد على حرق النفايات للحصول على الوقود، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي في وقت وصلت فيه الخدمات الصحية إلى الحد الأدنى.

من جانبه، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه مع تفاقم أزمة الجوع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتجاوز 1000 % مقارنة بمستويات ما قبل القتال.

وتمكن برنامج الغذاء العالمي من توصيل بعض الدقيق للمخابز في غزة هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن سبعة مخابز في وسط غزة بدأت العمل مؤخرا، إلا أن المخابز تغلق وتعيد فتح أبوابها بشكل متقطع بسبب نقص الدقيق والوقود. ونظرا لأن الخبز هو شريان الحياة للعديد من الأسر في غزة، فإنه في كثير من الأحيان هو الغذاء الوحيد الذي يمكنهم الوصول إليه.







