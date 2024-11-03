"ترامب ليس صديقكم".. زوج كامالا هاريس يوجه رسالة إلى الشباب في أمريكا

القاهرة- مصراوي

وجه دوج إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لكرسي الرئاسة عن الحزب الديموقراطي كامالا هاريس، تحذيرًا للشباب الذين يفكرون في التصويت للرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً: "إنه ليس صديقكم".

اعترف إمهوف في مقابلة تلفزيونية على قناة إن إس إن بي سي، بأن "الجانب الممتع" لترامب يجذب بعض الناخبين: "الرقص، والذهاب إلى مباريات المصارعة، والذهاب إلى البودكاست ومحاولة تصوير نفسه على أنه شخص ليس كذلك حقًا"، مشيرا "كل هذا مجرد صخب".

وناشد زوج كامالا هاريس الشباب "إجراء البحث" قبل التصويت. "إنه ليس صديقكم. السياسات التي يتحدث عنها لن تساعدهم في الاقتصاد، والسياسات التي يتحدث عنها لا علاقة لها بهم. لذلك قد يعتقدون أنه رائع، ويعتقدون أنه رائع"، كما قال، متذكرًا حديثه مع والدة ناخب شاب شجعت ابنها على مشاهدة خطاباته، مما عزز تصويت الابن لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الانقسام بين الجنسين بين من يصوت لصالح المرشح الرئاسي أصبح واضحًا بشكل متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات بأقل من أسبوع.

وقال رون براونشتاين، كبير المحللين السياسيين في سي إن إن، إن جميع الدلائل تشير إلى أن الانقسام الحزبي حول تغيير أدوار الجنسين في المجتمع يمكن أن يتسع أكثر في انتخابات 2024، مما يضيف مصدرًا جديدًا لعدم اليقين إلى المنافسة بالفعل على حافة السكين.