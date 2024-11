"فضح جرائمهم".. حساب على منصة إكس يرعب الجنود الإسرائيليين

القاهرة -مصراوي

في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، برز حساب على منصة "X" يُعرف باسم "Israel Genocide Tracker"، الحساب الذي أثار حالة من الذعر بين الجنود الإسرائيليين خلال الأيام القليلة الماضية

يهدف الحساب إلى جمع بيانات حول الجنود ونشر انتهاكاتهم، بما في ذلك جرائم الإبادة التي وثقها الجنود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحق المواطنين في قطاع غزة.

يعمل الحساب على إنشاء ملفات تعريف لكل جندي تتضمن معلومات شخصية مثل الاسم، العمر، وأصل العائلة، مما يزيد من حالة الخوف والقلق بين الجنود، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن العديد منهم لا يعرفون كيف تم الحصول على معلوماتهم الشخصية.

يعتبر هذا الحساب بمثابة وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب، حيث يسعى لنشر الوعي حول الانتهاكات التي تُمارس ضد الفلسطينيين، والتي يتم توثيقها بشكل شبه يومي من قبل جنود الاحتلال نفسهم ونشرها عبر حساباتهم الشخصية للتفاخر بها.

