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الحوثيون: غارات أمريكية على جزيرة كمران بالحديدة غربي اليمن

07:02 م الأحد 06 أبريل 2025

الحوثيون: غارات أمريكية على جزيرة كمران بالحديدة غ

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وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بأن الطائرات الأمريكية شنت هجومًا بـ4 غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة على البحر الأحمر ليل السبت وألحقتها بضربات أخرى مساء الأحد.

وزعم الحوثيون أنهم شنوا هجمات جديدة استهدفت حاملة الطائرات "هاري ترومان" والقطع البحرية المرافقة لها.

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الماضي، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية. وركزت الضربات على معقل الجماعة في صعدة، إذ تعرضت المحافظة لقرابة 128 غارة منذ بدء الغارات؛ أي ما يعادل حوالي ثلث عدد الضربات التي تعرضت لها باقي المحافظات.

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