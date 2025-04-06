رئيس الأركان الإسرائيلي: نظهر الروح الهجومية خلال المعركة بجنوب لبنان

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، خلال زيارته للحدود مع لبنان اليوم الأحد، "نواصل المعركة لتعزيز الجهود الدفاعية ونظهر المبادرة والروح الهجومية".

وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ أطلق جيش الاحتلال قنابل مدفعيّة ومضيئة في اتّجاه بلدة حولا من جهة بلدة الغجر بلبنان. كما أطلق عددًا من القذائف الضوئية في الأجواء المقابلة للبلدة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف المرتفعات الجنوبية لبلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.