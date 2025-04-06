وزير الخارجية الفرنسي: نريد طي صفحة التوتر مع الجزائر

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قوله: "نريد طي صفحة التوتر مع الجزائر".

وأضاف بارو، "توصلت لقرار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستئناف كل أوجه التعاون بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الجزائر وعدت بمنح الشركات الفرنسية بما فيها العاملة في القطاع الزراعي قوة دافعة جديدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد قال أمام البرلمان الفرنسي قبل أيام، إن باريس يجب أن تستغل النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري تبون، للحصول على نتائج بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.

ويوم الاثنين الماضي، اتفق الرئيسان الفرنسي والجزائري، عقب محادثة هاتفية، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة "سريعة" للعلاقات.

وجاء الاتصال الهاتفي بين ماكرون وتبون، في وقت حرج، إذ تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة حادة استمرت ثمانية أشهر أوصلت البلدين إلى حافة قطيعة دبلوماسية.

وكان ملف الهجرة، وتوقيف الكاتب بوعلام صنصال الذي يحمل جنسيتي البلدين في منتصف نوفمبر الماضي، من أهم القضايا التي صعدت توتر العلاقات، خاصة بعدما دعمت باريس في يوليو 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو عكس المبدأ الذي تتبناه الجزائر.