النيابة العسكرية في تونس تحقق في "أخبار مصطنعة" عن مرض الرئيس

(د ب أ)

أعلنت النيابة العسكرية في تونس اليوم الجمعة عن فتح تحقيق ضد رجل أمن معزول بتهمة نشر "أخبار مصطنعة"، تحدث فيها عن مرض الرئيس قيس سعيد.

وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إن رجل الأمن المعزول ثامر بديدة يواجه تهمة "محاولة المس من سلامة التراب التونسي بواسطة الكتابة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والمس من كرامة الجيش الوطني".

وظهر الأمني المعزول في مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" يتحدث عن مرض الرئيس قيس سعيد وترتيبات لاحتمال تسليم السلطة.

ولم تشر السلطات في تونس إلى أي معلومات عن وجود متاعب صحية للرئيس سعيد الفائز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر الماضي.

ويظهر الرئيس سعيد (66 عاما) بانتظام على التلفزيون الرسمي في جولات تفقد ميدانية لمؤسسات الدولة.

وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن ثامر بديدة تعمد "استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر أخبار منسوبة كذبا للغير، بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني".

وعُزل بديدة من منصبه في إدارة السجون منذ العام 2016 وصدر ضده في أكتوبر حكما بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الفساد المالي ويواجه أيضا دعاوى قضائية اخرى بتهم الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، وهو متواجد خارج البلاد.