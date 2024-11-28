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لتأمين عودة النازحين.. الجيش اللبناني يباشر تفجير الذخائر غير المنفجرة بالجنوب

01:51 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الجيش اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، أن وحداته العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس اليوم، "في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وأضافت أن "هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".


الجيش اللبناني تأمين عودة النازحين لبنان
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