مات محتفظا بسره.. وفاة اليمني الذي أعدم "مهندس المحرقة" النازية

(مصراوي)

توفي حارس السجن الإسرائيلي السابق شالوم نجار، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عامًا، والذي عُرف باسم "جلاد" نازي الحرب أدولف آيخمان، الذي أُعدم في إسرائيل عام 1962.

ووُلد نجار في اليمن، ثم هاجر إلى إسرائيل مع شقيقه حيث التحق بالجيش الإسرائيلي كجندي مظلي قبل أن يُعين حارسًا في سجن الرملة.



وفي عام 1962، تم اختيار نجار لتنفيذ حكم الإعدام بحق آيخمان، وكان المسؤول عن تنظيم "الحل النهائي" للهولوكوست، والذي كان أحد الشخصيات البارزة في إدارة عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات الموت.

تمكنت إسرائيل من القبض على آيخمان في الأرجنتين عام 1960 على يد الموساد، قبل أن يُحاكم في القدس في 1961 ويُحكم عليه بالإعدام.

نفذت تل أبيب حكم الإعدام على آيخمان في سجن الرملة، حيث تم شنقه على يد النجار، ثم أُحرِقت جثته ونُثرت رماده في البحر، ليُصبح هذا الإعدام هو المرة الوحيدة التي يصدر فيها حكم بالإعدام من محكمة إسرائيلية.

في تصريحات سابقة له، كشف نجار عن حمله لسرٍ ثقيل دام ثلاثين عامًا، حيث كان يعاني من كوابيس متواصلة بعد تنفيذ الإعدام ضد آيخمان.

عمل بعد ذلك النجار في نظام السجون الإسرائيلي حتى عام 1986، قبل أن يتقاعد ويتفرغ لدراسة الدين.