بفضل الجزائر.. طرد تسيبي ليفني من مؤتمر دولي في البرتغال- فيديو

وكالات

ذكرت تقارير إعلامية، أن الوفد الجزائري المشارك في منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في نسخته العاشرة، تمكن من طرد وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابقة تسيبي ليفني.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأول الثلاثاء، إن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووفده المرافق أصروا على مغادرة الوزيرة الإسرائيلية لقاعة الاجتماع وحرمانها من المشاركة في المنتدى الأممي المنعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية، ما أجبر المنظمين على طرد ليفني.

وفوجئت وفود الدول العربية والدول الداعم لفلسطين، بحضور ليفني إلى قاعة الاجتماعات لحضور المنتدى، ليشترطوا جميعا طردها من القاعة ومنعها من حضور الاجتماع.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ينجح في طرد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد في #البرتغال#الجزيرة_مباشر #الجزائر pic.twitter.com/kreuIKCJvm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 27, 2024

ونتيجة للإصرار الجزائري والعربي، سحب منظمو المنتدى الدعوة التي تم توجيهها إلى الوزيرة الإسرائيلية وطالبوها بمغادرة القاعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتُلقب الوزير الإسرائيلية بولندية الأصل بـ"العصفورة"؛ بسبب عملها في نقل المعلومات ضمن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وفي عام 2009، أوشكت السلطات البريطانية على اعتقال ليفني، بعدما أدانتها محكمة في لندن بارتكاب جرائم حرب، غير أنها تمكنت من الهروب إلى خارج المملكة المتحدة.