لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الجيبوتي

(مصراوي)

استقبل وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، مساء أمس الأربعاء، رئيس البرلمان الجيبوتي داليتا محمد داليتا، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثُنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقيّن.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا على أهمية البناء على الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس الإرادة السياسية القائمة لتوثيق العلاقات على كافة المستويات.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني، وإنشاء لجان صداقة مصرية جيبوتية بمجلسي الشيوخ بالبلدين وتفعيل اللجان القائمة بمجلسي النواب، فضلاً عن الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية، وذلك تأكيدًا على أهمية العلاقات النيابية والتشريعية بين البلدين.

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة القرن الافريقي، وتم التأكيد على أهمية استدامة الحوار والتشاور بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.