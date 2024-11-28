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مسؤولون أمريكيون: حماس لم تظهر استعدادها لاتفاق في غزة قبل رحيل بايدن

10:17 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

غزة

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وكالات

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، أن حركة حماس لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه في يناير المقبل.

وفي سياق متصل، قال موقع "واللا" العبري نقلا عن وزير إسرائيلي كبير في الكابينت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة أسرى جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب.

وأوضح مسؤولون أمريكيون للموقع العبري، أن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو خلال محادثة أمس ضرورة التركيز على صفقة لتحرير الأسرى بغزة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن الرئيس بايدن يعتزم مواصلة الضغط من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى في غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر مطلع، قوله إن أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حماس، لافتين إلى أن المسؤولين يبحثون إمكانية التوصل إلى اتفاق قصير المدى يتيح إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى.

غزة طوفان الأقصى حرب غزة
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