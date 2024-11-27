أمريكا.. إدانة مدينة نيويورك بالازدراء بسبب ظروف السجون

واشنطن - (أ ب)

أدانت قاضية أمريكية اليوم الأربعاء، مدينة نيويورك بالازدراء لفشلها في وقف العنف والوحشية في سجونها، وهو حكم قوي يضع مجمع سجون جزيرة ريكرز المضطرب على وشك الخضوع للسيطرة الاتحادية.

وفي حكم مكتوب، قالت قاضية المحكمة الجزئية لورا تايلور سوين في مانهاتن، إن المدينة فشلت في الالتزام بـ 18 بندا منفصلا من أوامر المحكمة تتعلق بالأمن والتوظيف والإشراف واستخدام القوة وسلامة المعتقلين الصغار.

ووجدت سوين أن "الظروف غير الدستورية" ازدادت سوءا بشكل ملحوظ خلال الأعوام التسعة التي تلت تسوية المدينة لمطالبات بانتهاكات وعنف، وتفاقمت بسبب "عدم رغبة أو عدم قدرة" قيادة السجن على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأمرت سوين المدينة والمحامين الذين يرفعون دعاوى قضائية بالنيابة عن النزلاء والمحتجزين بالتشاور مع مراقب معين من المحكمة بشأن إطار مقترح للحراسة القضائية الاتحادية- وهو تدخل استثنائي يمكن أن يؤدي إلى السيطرة على أحد أكبر أنظمة السجون السيئة السمعة في البلاد.

وكتبت سوين أن الهيكل الإداري الحالي والموظفين في سجن جزيرة ريكرز وسجون المدينة الأخرى "غير كافيين لتغيير الوضع خلال فترة معقولة".

وكتبت أنه يبدو أن المدينة تصرفت بسوء نية في بعض الأحيان فيما يتعلق بفشلها في الامتثال لأوامر المحكمة، وأن الاستمرار على نفس المسار - مع بقاء المدينة مسؤولة عن السجون - سيؤدي إلى مزيد من "المواجهة والتأخير".