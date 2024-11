"أخذنا سجائر ومنظفات".. مقاتلو حزب الله يتركون رسائل بالمنازل بعد مغادرتها (صور)

القاهرة- مصراوي

غادر العديد من مقاتلي حزب الله اللبناني، المنازل الواقعة في القرى الحدودية، والتي دخلوها في قتالهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.وذلك بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وترك مقاتلو حزب الله ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأصحاب المنازل التي استخدموها أثناء وجودهم على جبهة القتال بالحدود اللبنانية الإسرائيلية. ومن أبرز الملاحظات التي تركوها:

"إلى عائلة هذا البيت، نطلب منكم الصفح، لقد استخدمنا بيتكم للأكل والنوم فيه. التوقيع - رجال الله.". “أهلنا الأعزاء، أرجو أن تسامحونا على دخولنا إلى منزلكم وأخذ 4 سجائر كانت موجودة فيه، بالإضافة إلى بعض المنظفات الغسيل.كما سامحونا على بقائنا داخل منزلك لفترة من الوقت، ولكن دون لمس أو إفساد أي شيء".

ومن ضمن الملاحظات أيضًا: "نسأل الله أن يعودكم سالمين إلى دياركم بعد تحقيق النصر. توقيع مجاهدي المقاومة الإسلامية - حزب الله."، "سامحنا فقد أخذنا بعض الأغراض من منزلك ونمنا فيه، توقيع حزب الله".

من بين الملاحظات: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامحونا على استعمال بيوتكم ومياهكم وأدوات مطبخكم واحتياجاتكم"، وأيضًا "لسداد ديننا، وضعنا مبلغًا صغيرًا لطلب العفو منك، على أمل أن تعود إلى منزلك ورؤوسك مرفوعة. التوقيع: رجال الله".

HEZBOLLAH FIGHTERS LEAVE HANDWRITTEN NOTES FOR HOMEOWNERS WHOSE HOMES THEY USED

The Notes they Left:

1: “To the family of this house, we ask for your forgiveness, we used your house to eat and sleep in. Signed - the Men of God.”

2: “Our dear people, please forgive us for… pic.twitter.com/LvCMq8vttV

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 27, 2024