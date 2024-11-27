بريطانيا: الأنشطة الاستيطانية بالضفة زادت أكثر من 140% خلال 40 عامًا

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال بعيد المنال، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا مع قطر وأطراف أخرى لتسهيل التوصل لاتفاق.

وأكد لامي أن الوضع قاتم للغاية في غزة، موضحا أن إسرائيل فرضت قيودا صارمة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تدخل القطاع.

وشدد لامي على أن الوضع سيكون كارثيا إذا أوقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خدماتها التعليمية والصحية والإنسانية في غزة.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية زادت خلال 40 عاما أكثر من 140 في المائة، مشددا على أن ضم إسرائيل لأي أراضي بالضفة الغربية غير قانوني وسيقوض اتفاقية أوسلو وحل الدولتين.

وأوضح لامي أن اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيمثل ركيزة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب لامي عن استعداده للحديث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص المساعدات الإنسانية واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.