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بعد وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعيد فتح المؤسسات التعليمية بالجولان غدًا الخميس

05:42 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

إسرائيل تعيد فتح المؤسسات التعليمية بالجولان

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت إعادة فتح المؤسسات التعليمية بالجولان ابتداء من غد الخميس.

يأتي القرار على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، مشددا على أنه يمنع تماما التنقل جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.

,وقال هاجاري، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مشتبه بهم اقتربوا منها في جنوب لبنان ويجري استجوابهم.

وزعم هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب وسائل قتالية متطورة مصدرها إيران كانت موجهة لعناصر في الضفة الغربية، موضحا أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها قذائف صاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار وبنادق قنص ومنصات قذائف هاون.

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