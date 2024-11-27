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المجر: العقوبات الأمريكية على بنك جازبروم تهدد إمدادات الطاقة

04:09 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

المجر

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بودابست - (د ب أ)

قال نائب وكيل وزارة الخارجية المجرية لشؤون أمن الطاقة سيابا ماروسفاري خلال منتدى حول الطاقة في لندن إن المجر مازالت تقييم العقوبات الأمريكية على بنك جازبروم الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماروسفاري القول "نحن نرفض أي نوع من هذه التحركات الأحادية مثل هذه، حتى إذا جاءت من دولة حليفة- عندما تمثل تهديدا على إمدادات الطاقة".

وأضاف "نحن نعمل على التوصل لحل".

وأوضح "إمدادات الغاز الروسي تمثل جزءا مهما من إمدادتنا".

المجر العقوبات الأمريكية بنك جازبروم إمدادات الطاقة
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