ترامب: سأفرض رسوما جمركية على الصين والمكسيك وكندا

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين إنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التي شارك في تأسيسها إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه.

وأضاف ترامب: "في 20 يناير، كأحد أول أوامري التنفيذية العديدة، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وعلى الحدود المفتوحة السخيفة"، مشيرا إلى أن الرسوم ستظل سارية "حتى يتوقف تدفق المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون غزوا لبلادنا".

كما قال الرئيس المنتخب إنه "سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع منتجات الصين القادمة إلى الولايات المتحدة "، حتى يتوقف تدفق المخدرات "التي تدخل بلادنا، في الغالب عبر المكسيك".

وأوضح ترامب: "لقد أجريت العديد من المحادثات مع الصين بشأن الكميات الهائلة من المخدرات، وخاصة الفنتانيل، التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة، ولكن دون جدوى".

وأضاف: "ممثلو الصين أبلغوني أنهم سيطبقون أقصى عقوبة لديهم، وهي الإعدام، على أي تجار مخدرات يتم القبض عليهم يقومون بهذا الفعل، ولكن للأسف، لم يلتزموا بذلك، والمخدرات تتدفق إلى بلدنا، خاصة عبر المكسيك، بمستويات لم نشهدها من قبل."

وخلال فترته الأولى كرئيس، فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على العديد من السلع الصينية. وفي حملته الانتخابية لعام 2024، هدد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الصينية، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على التجارة العالمية.