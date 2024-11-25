صحفية عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل الحاخام اليهودي بالإمارات

القاهرة- مصراوي

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العربية تفاصيل جديدة، بشأن القبض على قتلة الحاخام اليهودي تسفي كوجان، كان قد عُثر على جثته صباح الأحد في مدينة العين الإماراتية.



وقد عُثر على جثته بعد العثور على سيارته على مسافة حوالي ساعةْ قيادة من منزله في دبي، حسبما صرح مصدر مطلع على التحقيقات.



ومن غير المعلوم ما إذا كان كوغان قد قُتل في مدينة العين القريبة من الحدود مع سلطنة عُمان، أم أنه قُتل في مكان آخر، بحسب ما صرّح برلماني إسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن قتلة الحاخام وهم من أصل أوزباكستاني، فروا إلى دولة ثالثة على الأرجح تركيا، إذ تم اعتقالهم هناك.



وأضافت الصحيفة العبرية، أنه بعدما ألقت السلطات التركية القبض عليهم، تم تسليمهم إلى دولة الإمارات، ولم تشارك إسرائيل في العملية.



وتم نشر صباح اليوم (الاثنين) صور الثلاثة، من أصل أوزبكي، وهم معصوبي الأعين ويرتدون زي السجن الأزرق.

وبحسب التقديرات، فمن المرجح أن تطالب الإمارات العربية المتحدة بالحكم على الثلاثة بالإعدام.



وكشفت الداخلية في بيان، اليوم الاثنين، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش /28 عاما/، ومحمود جون عبدالرحيم 28 عاما، وعزيزتي كاملوفيتش 33 عاما.



وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية "على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة".



وأشادت بـ "يقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات".



وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت أمس الأحد، عن "تمكن السلطات المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى، زفي كوجان، يحمل الجنسية المولودفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات، موضحة أن الجناة عددهم ثلاثة أشخاص".



وأفادت وزارة الداخلية في بيان مساء الأحد، بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأول السبت أن إسرائيليا يعيش في الإمارات مفقود منذ ظهر الخميس الماضي.



وأوضح المكتب في بيان نشرته وسائل إعلام عالمية أن زفي كوان، هو إسرائيلي-مولدوفي، ومنذ اختفائه، يتم إجراء تحقيق مكثف بالإمارات.