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وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان متوقف على نزع سلاح حزب الله

03:59 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

جدعون ساعر

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(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يتوقف على نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الحدود الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اقتراب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في لبنان هذا الأسبوع.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الاتفاق المنتظر جاء بعد التوصل لعدد من التفاهمات في عدد من البنود، منها انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وعودة السكان اللبنانيين المدنيين إلى مدن وقرى الجنوب.

جدعون ساعر إسرائيل لبنان حزب الله
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