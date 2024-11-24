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بوريل: هناك حاجة إلى جيش لبناني قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701

05:56 م الأحد 24 نوفمبر 2024

جوزيب بوريل

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وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه التقى اليوم في بيروت قائد الجيش اللبناني وأكد له دعم الاتحاد الأوروبي.

وأشار بوريل إلى أنه ناقش مع قائد الجيش اللبناني الاحتياجات المحددة لنشر قوات الجيش جنوب نهر الليطاني كضامن لسيادة لبنان، مؤكدا أن هناك حاجة إلى جيش لبناني قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأعرب بوريل عن إدانته الشديدة الهجوم الإسرائيلي غير المبرر اليوم على موقع للجيش اللبناني والذي أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 21، مشددا على أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ سيادة الشعب اللبناني رهينة سواء من الداخل أو الخارج

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني
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