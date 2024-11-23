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زيلينسكي يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب جديدة

09:56 ص السبت 23 نوفمبر 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة، في أعقاب الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى.

وذكر زيلينسكي في خطابه بالفيديو مساء أمس الجمعة"عندما يبدأ شخص ما في استخدام دول أخرى ليس فقط للإرهاب، ولكن أيضا لاختبار صواريخه الجديدة من خلال الإرهاب، فإن هذا بكل تأكيد جريمة دولية".

وكان بوتين قد وصف في وقت سابق استخدام الصاروخ متوسط المدى بأنه اختبار ناجح، في ظل ظروف حرب.

وقال زيلينسكي إن سلوك روسيا "يسخر" من مواقف الصين ودول الجنوب العالمي، التي تدعو إلى الاعتدال. ودعا مرة أخرى إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرائم حرب الإرهاب
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