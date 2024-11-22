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رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية التركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

04:43 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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أنقرة- (د ب أ)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن الاتصال تناول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد فيدان خلال الاتصال على أهمية التوافق بين الفصائل الفلسطينية، وشدد على أن تركيا تدعم المسار المستمر بهذا الصدد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّع ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا على رأسها فتح وحماس على "إعلان بكين" بشأن "إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية" بعد جلسات حوار جرت بين 21 و 23 من ذات الشهر، تلبية لدعوة من الصين.



هاكان فيدان وزير الخارجية التركي أنقرة
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