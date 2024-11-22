إعلام عبري: إسرائيل ترفض أي دور لفرنسا في الاتفاق مع لبنان



وكالات



أفادت القناة 11 العبرية، بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة رفضها تولي فرنسا أي دور في التطبيق أو الإشراف على الاتفاق مع لبنان".



وأضافت: "يرجع موقف إسرائيل إلى سياسات فرنسا العدائية تجاه تل أبيب"، على حد تعبير القناة العبرية.



وفي وقتٍ سابق، اتهم وزير الدفاع السابق يوآف جالانت فرنسا بالعداء، قائلًا "في الوقت الذي تخوض فيه دولة إسرائيل الحرب الأكثر عدالة في تاريخها، أظهرت فرنسا العداء والعداوة ضدنا".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في يونيو الماضي، أن باريس وواشنطن وتل أبيب ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.



وأكد ماكرون، خلال قمة مجموعة السبع G7 في إيطاليا "لقد أعربنا جميعًا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصًا مع الولايات المتحدة"، مضيفًا: "اعتمدنا مبدأ ثلاثية تجمع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها، وسنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".