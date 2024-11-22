الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة

نيويورك- (د ب أ)

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مهند هادي، من أن توصيل الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية يواجه توقفا شبه كامل في جميع أنحاء القطاع، مما يهدد حياة مليوني شخص.

وقال هادي في بيان يوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تمنع الواردات التجارية منذ أكثر من 6 أسابيع، وفي الوقت نفسه تصاعدت عمليات السطو على القوافل الإنسانية من قبل أفراد مسلحين.

وقال هادي: "يكافح المدنيون الفلسطينيون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف لا تصلح للعيش، وسط أعمال عدائية لا هوادة فيها." وطالب بتحسين فوري للأمن والظروف في جميع أنحاء غزة للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق "بطرق مشروعة."

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية في غزة أن المخابز تغلق أبوابها بسبب نقص الدقيق أو الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وأشار إلى أن شاحنات الأمم المتحدة تعرضت للنهب 75 مرة في عام 2024، منها 15 حادثة منذ 4 نوفمبر وحده، فيما اقتحم مسلحون منشآت تابعة للأمم المتحدة 34 مرة.

وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد إصابة سائق شاحنة برصاصة في رأسه ونُقل إلى المستشفى إلى جانب سائق آخر، كما تعرضت 98 شاحنة للنهب في هجوم واحد يوم السبت، حيث تم تدمير أو سرقة المركبات.

وتؤكد إسرائيل أنها لا تضع أي قيود على الإمدادات المسموح بدخولها إلى غزة، وتلقي باللوم على نظام توزيع الأمم المتحدة. لكن الأرقام الرسمية الإسرائيلية تظهر انخفاضا حادا في كمية المساعدات التي سمحت بدخولها منذ بداية أكتوبر.

وقد ألقت الأمم المتحدة باللوم على القيود العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى حالة الفوضى الواسعة النطاق التي أدت إلى سرقة شحنات المساعدات.





