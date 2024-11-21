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جوزيب بوريل: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو ملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي

04:18 م الخميس 21 نوفمبر 2024

جوزيب بوريل

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(مصراوي)

قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ملزم" ويجب تنفيذه.

وطالب جوزيب بوريل، جميع الدول والشركاء في المحكمة الجنائية باحترام القرار وتنفيذه.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية، أن قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت ليس سياسيا ويجب احترامه وتنفيذه.

وأكد بوريل، على أن قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت ملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت، الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية
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