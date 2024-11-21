فرنسا تعلق على قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت

(مصراوي)

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلة، إن رد فعل باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.

يأتي ذلك بعد أن طالبت بلجيكا، دول أوروبا بالامتثال لقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وذلك حسبما أفادت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر.

وكانت الجنائية الدولية، قد أصدرت قرارًا في وقت سابق اليوم، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.