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بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت.. الرئيس الإسرائيلي: هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية

03:30 م الخميس 21 نوفمبر 2024

إسحاق هرتسوغ

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.


وفيما سبق أدان نتنياهو وقادة إسرائيليون آخرون طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كرم خان إصدار مذكرات اعتقال ووصفوه بأنه مخز ومعادٍ للسامية.

كما انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن المدعي العام، وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية
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