الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق محمد الضيف

القاهرة- مصراوي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة محمد الضيف، بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وبعد تأكيد استشهادهما، سحبت المحكمة الطلبات في 9 أغسطس 2024 و25 أكتوبر 2024 على التوالي.

Situation in the State of Palestine: #ICC Pre-Trial Chamber I issues warrant of arrest for Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif). Learn more ⤵️ https://t.co/UAlWfRQPrh — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024

وبشأن محمد الضيف أشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بمزاعم استشهاده.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

وفيما سبق أدان نتنياهو وقادة إسرائيليون آخرون طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كرم خان إصدار مذكرات اعتقال ووصفوه بأنه مخز ومعادٍ للسامية.

كما انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن المدعي العام، وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.