الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق محمد الضيف

القاهرة- مصراوي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة محمد الضيف، بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وبعد تأكيد استشهادهما، سحبت المحكمة الطلبات في 9 أغسطس 2024 و25 أكتوبر 2024 على التوالي.

Situation in the State of Palestine: #ICC Pre-Trial Chamber I issues warrant of arrest for Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif). Learn more ⤵️ https://t.co/UAlWfRQPrh