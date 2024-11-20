إيران تحذر الغرب من اتخاذ قرار ضدها في الوكالة الذرية

وكالات



أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن "الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لتقديم قرار ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يعقد الأمور".



وتابعت الوزارة: "أن ذلك يتناقض مع الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وفي وقتِ سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران حاولت دون جدوى منع مساعي غربية لاتخاذ قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلًا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.



وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.