الأمين العام لحزب الله يتوعد بالرد على اغتيال محمد عفيف

(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل اعتدت على العاصمة بيروت أثناء اغتيال المتحدث الإعلامي باسم حزب الله محمد عفيف.

وصرح قاسم، أنه على إسرائيل توقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافها لبيروت.

وأضاف نعيم قاسم، أن حزب الله حرص على تقديم الإسناد لغزة آخذًا بعين الاعتبار الظروف في لبنان، متابعًا أن الحزب واجه معركتين الأولى إسناد غزة والثانية صد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وصرح الأمين العام، أن الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها.