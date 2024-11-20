انطلاق أول تعداد عام للسكان في العراق منذ 37 عاما

بغداد - (د ب أ)

انطلقت في العراق، اليوم الأربعاء، أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل لأول مرة منذ نحو 37 عاما وتستمر يومين.

وأدلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صباح اليوم بالمعلومات المطلوبة الخاصة بعائلته لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان في دار سكنه وهو يرتدي الزي العربي.

وجدد السوداني ، خلال استقباله فريق التعداد ، على التأكيد على المواطنين كافة بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات.

وشدد على الدور المتميز الذي يؤديه الأفراد والتشكيلات والأجهزة الحكومية في إنجاح التعداد، وضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تحمل الزيف والتضليل، وتحاول إفشال هذه الخطوة العلمية البناءة، والحاسمة لمستقبل أجيالنا.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، انطلقت عملية التعداد في ظل إجراءات أَمنية مشددة وتطبيق إجراءات حظر شامل للتجوال منذ منتصف الليلة الماضية ولمدة 48 ساعة.

وأكدت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 على تسهيل مهمة وحركة جميع المخولين بالتجوال خلال الحظر الذين يحملون باجات صادرة عن اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وهيئة الإعلام والاتصالات، كما جددت على ضرورة مراعاة جميع الحالات الإنسانية .

وأوكلت وزارة التخطيط إلى أكثر من 150 ألف عداد إدارة عملية التعداد العام للسكان التي ستستمر ليومين على أن تعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة النتائج النهائية خلال شهرين.

وحسب تقديرات لوزارة التخطيط العراقية ، فإن عدد سكان العراق حاليا تجاوز 42 مليون نسمة بحسب نظام البطاقة التموينية التي اعتمدتها وزارة التجارة منذ عام 1990 لتوزيع المواد الغذائية على العراقيين بعد تطبيق الحظر الاقتصادي الدولي على العراق بعد غزو الكويت.