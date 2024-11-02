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لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2968 شهيدًا

08:56 م السبت 02 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، ارتقاء 71 شهيدا وسقوط 169 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية، إلى أن إجمالي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى 2968 شهيدا و13319 مصابا.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم السبت، إن الوضع الإنساني في لبنان تجاوز الدمار الذي خلفته الحرب مع إسرائيل في عام 2006.
وأشارت الأمم المتحدة إلى استشهاد 178 طفلا وإصابة 1173 آخرون في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023.
‏وكشف تقرير رسمي لبناني عن تسجيل 109 غارات جوية إسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية

جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي
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