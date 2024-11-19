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إسرائيل تهدم مسجدا أقيم قبل 20 عاما في القدس

12:19 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

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القدس- (د ب أ)

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، وفق تقرير فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقاً في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم".

وطبقا للوكالة، "سلّمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائياً بهدم المسجد، المقام قبل 20 عاماً على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية".

إسرائيل تهدم مسجدا القدس المحتلة القوات الإسرائيلية مسجد الشياح
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