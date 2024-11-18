وزيرة الخارجية الألمانية تطالب أوروبا بجهود إضافية ضد روسيا

بروكس- (د ب أ)

عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوروبا ببذل جهود إضافية ضد روسيا.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين: "أي شخص يفتح عينيه بوعي، أي شخص يستمع إلى بوتين (...) يعرف أن بوتين يريد الاستمرار في تدمير أوكرانيا، وبالتالي سلامنا الأوروبي الحر"، مضيفة أن هذا ما أوضحته المكالمة الهاتفية مجددا.

وأضافت بيربوك: "لذلك أصبح من المهم الآن إيجاد القوة لسلامنا الأوروبي"، مؤكدة في ذلك أهمية المساعدات المالية والإنسانية، مثل دعم الدفاع الجوي الأوكراني وإمدادات الطاقة.

وكان رد فعل بيربوك إيجابيا على تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف معينة في روسيا. وشددت وزيرة الخارجية على أن "الحق في الدفاع عن النفس يعني أنه ليس عليك الانتظار حتى يضرب صاروخ مستشفى للأطفال أو مدرسة أو حتى مبنى سكني عادي".

وفيما يتعلق برفض المستشار أولاف شولتس تسليم صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، قالت بيربوك إنه لا ينبغي السماح للتصريحات الصادرة من روسيا بزعزعة الثقة.

وأضافت: "بوتين يتعمد اللعب على مخاوفنا في أوروبا وعلينا أن نوضح أننا أقوى من الخوف. لدينا قوة أوروبية من أجل السلام".