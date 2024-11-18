الجيش الأردني يُعلن سقوط جسم طائر في العقبة

وكالات

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي- أن جسمًا طائرًا سقط فجر اليوم الاثنين في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة.

وأوضح المصدر، أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع، بحسب روسيا اليوم.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

كانت وسائل إعلام محلية أردنية، قالت: إن صاروخا اعتراضيا أطلق من مدينة "إيلات" باتجاه طائرة مسيرة، سقط في مدينة العقبة الساحلية الأردنية على البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن الصاروخ سقط في المنطقة الغربية الساحلية وبالقرب من عدد من المواقع السياحية المهمة، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، فيما شهدت المنطقة تجمهرا كبيرا للمواطنين، من دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.