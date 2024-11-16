القبض على محتجز رهائن في مطعم بضواحي باريس

وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن السلطات ألقت القبض على رجل كان يحتجز عدة أشخاص كرهائن داخل مطعم بيتزا في ضاحية "إيسي ليه مولينو" بالعاصمة باريس.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن المشتبه به، المعروف بسوابقه في قضايا المخدرات والعنف، احتجز ما لا يقل عن أربعة موظفين داخل مطعم "بيتزا لوليفييه"، واتصل بوالدته خلال الحصار ليطلب منها تزويده بالكوكايين.

وبحسب التقارير، بادرت الأم بإبلاغ الشرطة، مما ساهم في تدخل سريع من السلطات.

وشهد الموقع انتشاراً أمنياً مكثفاً، حيث أغلقت الشرطة الشارع المحيط بالمطعم القريب من الطريق الدائري في باريس، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، في وقت لم يتضح فيه العدد الدقيق للرهائن أو وجود أسلحة بحوزة الجاني.

وأصدرت إدارة المطعم بياناً أكدت فيه وقوع حادثة احتجاز الرهائن، بينما أشار شهود عيان إلى أن صاحب المطعم هو من تحصن بالمكان واحتجز الموظفين.

وأوضحت فرقة الإطفاء في باريس أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات للسيطرة على الموقف وضمان سلامة المحتجزين.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ودوافع المشتبه به، وسط حالة من القلق والترقب في المنطقة.