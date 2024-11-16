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بينهم أسرى سابقون.. الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

12:43 م السبت 16 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّة يوم أمس الجمعة، واليوم السبت، 12 فلسطينيا، على الأقل، من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس".


قوات الاحتلال الإسرائيليّة فلسطين الضفة الغربية
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