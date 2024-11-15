المستشار الألماني يتحدث هاتفيا مع بوتين لأول مرة منذ قرابة عامين

(د ب أ)

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ساعة عبر الهاتف، وهي أول محادثة بين الزعيمين منذ ما يقرب من عامين، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان شولتس قد صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بأنه يريد استئناف الحوار مع بوتين: "قريبا"، لبحث الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال شولتس في برنامج حواري على إذاعة "إيه أر دي" العامة مساء الأحد: " يجب أن نرى إذا كانت هناك طرق لمعرفة هل ستستمر هذه الحرب إلى الأبد أم إذا كان بإمكاننا إيجاد طرق لإنهائها.

وكانت آخر محادثة هاتفية أجراها شولتس مع بوتين في ديسمبر 2022، والتي دعا خلالها إلى حل دبلوماسي وسحب القوات الروسية من أوكرانيا. وبدأت روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022.