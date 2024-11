شكك في لقاحات كورونا.. ترامب يرشح روبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة

وكالات

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس، روبرت كينيدي جونيور الذي يتبنى منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

قال ترامب على منصة "إكس": "يسعدني أن أعلن أن روبرت كينيدي جونيور هو وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن كينيدي سيعيد الوكالات المعنية بالصحة العامة في البلاد إلى تقاليد البحث العلمي الذهبي لإنهاء الأمراض المزمنة ولجعل أمريكا عظيمة وصحية مرة أخرى".

وينحدر الرجل من سلالة عائلة كينيدي الديمقراطية التقليدية، لكنه أعلن عن تحوله لمعسكر المرشح الجمهوري ترمب قبل عدة أسابيع.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024