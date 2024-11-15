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شكك في لقاحات كورونا.. ترامب يرشح روبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة

12:19 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

دونالد ترامب وروبرت كينيدي جونيور

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وكالات

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس، روبرت كينيدي جونيور الذي يتبنى منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

قال ترامب على منصة "إكس": "يسعدني أن أعلن أن روبرت كينيدي جونيور هو وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن كينيدي سيعيد الوكالات المعنية بالصحة العامة في البلاد إلى تقاليد البحث العلمي الذهبي لإنهاء الأمراض المزمنة ولجعل أمريكا عظيمة وصحية مرة أخرى".

وينحدر الرجل من سلالة عائلة كينيدي الديمقراطية التقليدية، لكنه أعلن عن تحوله لمعسكر المرشح الجمهوري ترمب قبل عدة أسابيع.

وكيندي محامي بيئي معروف بآرائه المناهضة للتطعيمات، هو وابن (روبرت) وابن شقيق (جون) اثنان من عمالقة الحزب الديمقراطي اغتيلا خلال فترة الستينات المضطربة.

كان ترامب قد أعلن، يوم الأحد، أن على أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على التعيينات أثناء فترة العطلة، مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث تأخير في شغل المناصب.

وبعد أكثر من أسبوع من إعادة انتخابه، يمضي الرئيس الجمهوري في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة، مُعيّناً مقربين منه في مناصب رئيسية.

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