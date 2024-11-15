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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مدينة ملطية التركية

10:46 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

مقياس ريختر

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وكالات

قالت إدارة الكوارث التركية، إن زلزالا بقوة 4.9 درجة، على مقياس ريختر، ضرب مدينة ملطية الواقعة في منطقة شرق الأناضول.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة، أن الموقع في دوغانشهير بمدية ملطية، وعلى خط عرض 38.02139 شمالاً، وخط الطول: 37.58667 شرقا، بعمق 7 كم.

يذكر أن تركيا تعرضت لزلزال قهرمان مرعش 2023 ، في جنوب البلاد، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، كما امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.

إدارة الكوارث التركية تركيا مقياس ريختر زلزال مدينة ملطية
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