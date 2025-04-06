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قرار مقلق.. بريطانيا تحتج على منع إسرائيل دخول نائبتين

10:52 ص الأحد 06 أبريل 2025

ديفيد لامي

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لندن (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، إنه من "المقلق للغاية" رفض إسرائيل دخول نائبتين برلمانيتين بريطانيتين إليها.

وأشارت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المفهوم أن النائبتين العماليتين يوان يانج وأبتسام محمد هما النائبتان البرلمانيتان المعنيتان.

وتابع وزير الخارجية البريطاني إنه "أوضح" لنظرائه في الحكومة الإسرائيلية أن هذه "ليست طريقة" للتعامل مع البرلمانيين.

وقال لامي في بيان له: "من غير المقبول وغير المجد والمقلق للغاية أن يتم احتجاز نائبتين بريطانيتين في وفد برلماني إلى إسرائيل ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف "لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة للتعامل مع البرلمانيين البريطانيين، ونحن على اتصال مع النائبتين الليلة لتقديم دعمنا".

وتابع "يبقى تركيز الحكومة البريطانية منصباً على تأمين عودة وقف إطلاق النار والمفاوضات لوقف إراقة الدماء وتحرير الرهائن وإنهاء الصراع في غزة".

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